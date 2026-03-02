２０２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では中国戦で大会初勝利を挙げ、すがすがしいスポーツマンシップでも注目を浴びたチェコ代表が、東京ドームに帰ってくる。初出場だった前回大会に続いて指揮を執るパベル・ハジム監督（５４）が読売新聞のインタビューに応じ、５日に開幕する大会への意気込みを語った。（聞き手・岡花拓也）世界最強の侍ジャパンとの対戦はギフト２月２０日に来日し、宮崎県内で調整