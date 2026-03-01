現在、全国10か所29公演の初の全国ツアー「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCKʼNʼDOL-」を開催中のB&ZAI。東京ガーデンシアターで⾏われた2⽉27⽇（⾦）公演ではアンコールでバンドの聖地・⽇本武道館公演のサプライズ発表が。感動の瞬間も詳細レポートします。ロック＆アイドル＝ROCKʼNʼDOL──。昨年2⽉16⽇の結成から1年で100回近くのライブステージを積み重ね