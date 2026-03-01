百年構想リーグ地域リーグ第4節 横浜FM 3（1-0）2 東京V13:04キックオフ 日産スタジアム 入場者数 21,122人試合データリンクはこちら東京Vの城福浩監督は選手からコイントスに勝ったら前半風下を取りたいと提案され、それを受け入れたと明らかにした。横浜FMの大島秀夫監督は、東京Vが試合終盤に強く、横浜FMが同時間帯に弱いことを考えたのではないかと推測した。実際、試合はそのとおりの展開となった。東京Vにとって大きな誤算