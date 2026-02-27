日本を代表する書家・高木厚人さんの作品を紹介する企画展が、徳島市で開かれています。この企画展は、書家・高木厚人さんの作品に触れてもらおうと、県立文学書道館が開いています。会場には、高木さんの過去の代表作や、この企画展のために書き上げた作品など32点が展示されています。この「山ざと」は、2023年の日本芸術院賞受賞作です。力強い筆使いと墨の濃淡から、趣が感じられます。こちらの「西行の森（Ⅱ）」は、月