【ロサンゼルス、ワシントン共同】キューバの領海に侵入した米国の高速船がキューバ沿岸警備当局と銃撃戦になった事件で、米政府当局者は26日、米国船には少なくとも2人の米国籍保有者が乗っており、1人が死亡、1人が負傷したと明らかにした。船は盗まれたものだったとしている。ほかに米国ビザ所有者1人、永住権保有者もいたとみられるという。犯罪歴がある人物も乗っていた。キューバ政府は米国船に乗っていた10人全員が在