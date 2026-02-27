放送されるたびに、反響を呼ぶ『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）の結婚相談所シリーズ。婚活に挑む男女の人生ドラマが視聴者をひきつけて離さないようだ。【写真を見る】『ザ・ノンフィクション』で本気の恋に落ちた女性とデートする介護福祉士、久保さん数多くの婚活サービスを試して『婚活したら、すごかった』『57歳で婚活したら、すごかった』などの著書を持つ石神賢介氏もまた、番組を見て他人事とは思えなかった