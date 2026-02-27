【台湾・台北２６日発】台湾の「銀河系美女軍団」が、侍ジャパンに合流した大谷翔平投手（３１＝ドジャース）を?ロックオン?しているという――。ソフトバンクはＷＢＣ台湾代表との交流試合（台北）に４―０で勝利。凱旋登板の徐若熙（シュー・ルオシー）投手（２５）は最速１５８キロをマークし、３回無失点の好投を披露した。小久保監督も遠征を終え「国際交流しながら、お互いのレベルを上げながらやっていければ」と充実した表