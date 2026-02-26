卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール（２６日）＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、世界ランク１６位の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が同３位の陳幸同（中国）に０―３で敗れ、８強に届かなかった。「悔しさが残る試合になった」と唇をかんだ。今大会前に腹痛や発熱の症状があったが、体調面は「もうご飯も食べられている。問題ない」と強調し