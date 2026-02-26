記録的大雪に見舞われたアメリカ・ニューヨークでは、公園で市民らの雪合戦の最中に、警察官に雪玉が当たって負傷する事態が発生。市警は関与した男4人の画像を公開し、捜査を開始した。一方、市長は「刑事事件ではない」と擁護するなか、市警側が反発するなど対応をめぐり波紋が広がっている。記録的な大雪で公園では市民らが雪合戦猛烈な寒波により記録的大雪に見舞われた2月下旬のアメリカ・ニューヨーク。現地では、警察官が、