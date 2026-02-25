25-26シーズンのプレミアリーグでは下位に沈むトッテナム。直近のノースロンドンダービーではホームで1-4の完敗を喫した。現在の順位は16位、降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差はわずか4ポイントとなっている。『Team Talk』ではこのまま調子が上向かず降格となれば、多くの主力が流出するだろうと予想している。その中でも、すでにオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンには多くの他クラブからの関心があるようだ。すで