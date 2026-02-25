社会問題化する独身偽装。近年、性的な自己決定権（貞操権）侵害により、裁判所が損害賠償を命じるケースが相次いでいる。だが、慰謝料は100万円に満たないことも。独身偽装で出産まで経験した、あおさんの場合は――。【画像】あおさん（仮名）とマッチングアプリで知り合った男性（当時33歳）◆◆◆「既婚者の子供を産みたくありませんでした」木目調のプリント合板に囲まれた、無機質で殺風景な空間。東京地裁の法廷に立っ