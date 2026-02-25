俳優の黒澤ゆりかが25日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる女児を出産したことを報告した。【写真】「かけがえのない大切な宝物です」ちいさなお手々と共に出産報告をした黒澤ゆりか黒澤は、赤ちゃんの手の写真を投稿しながら「先日、第一子となる女の子が誕生しました」と報告。「予定日は、なんと夫と出会った大切な日。そんな偶然にワクワクしながら待っていたのですが、なかなか会えず。翌日に急展開で、陣痛か