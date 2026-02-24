【ブリュッセル＝秋山洋成、北京＝照沼亮介】欧州連合（ＥＵ）の欧州議会は２３日、ＥＵと米国が昨年７月に合意した関税交渉に関する貿易協定の承認手続きを保留すると発表した。米連邦最高裁判所がトランプ政権による「相互関税」などを違法とする判決を出したことを受け、状況が不透明になったとしている。欧州議会の会派の代表者らが２３日に会合を開き、承認手続きの保留で合意した。２４日に委員会での採決を行う予定だっ