アメリカ北東部で急速に発達した「爆弾低気圧」により、ニューヨークなど大都市が暴風雪に見舞われ、およそ4100万人を対象に警報が出されました。【映像】非常事態宣言が出されたニューヨークの様子小松リポ「いつもは通勤時間帯、大渋滞する5番街ですが、通行禁止のため閑散としています」40センチの降雪を記録したニューヨーク市では非常事態宣言が出され、緊急車両や許可された車両を除いて通行が15時間禁止されました。市