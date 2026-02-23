キュラソーサッカー連盟は23日、ディック・アドフォカート監督の辞任を発表した。キュラソーは、FIFAワールドカップ2026の北中米カリブ海予選・3次予選（最終予選）で快進撃を見せ、6月から開催される本大会の出場権を獲得。人口約15万人のカリブ海に位置する小さな島国が、史上初のワールドカップ出場の切符を手にしたニュースは驚きを与えていた。本大会ではドイツ、コートジボワール、エクアドルと同じグループEに組み込