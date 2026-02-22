2026年2月14日、バレンタインデーの夜。東京・代々木公園（渋谷区）の上空に、無数の光が一斉に浮かび上がった。整然と並んだドローンが、音楽とシンクロしながら一瞬で形を変え、夜空に巨大なビジュアルを描き出す。その数、3030機。この数字は単なる演出の規模ではない。決済インフラやフィンテック事業を通じて培ってきた、精緻なシステム設計とオペレーション力があってこそ実現できる象徴的な数字だ。デジタルガレージが持つ