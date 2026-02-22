百年構想リーグ地域リーグ第3節 東京V 2（0(4PK3)0）2 町田14:03キックオフ味の素スタジアム入場者数 15,956人試合データリンクはこちらリーグ開幕後まだ3節とはいえ、首位対第3位の東京クラシック。だが、味の素スタジアムを埋めた観客は1万6000人弱と、試合への期待感よりも物寂しさを感じさせた。試合が前半停滞したのは、東京Vが攻撃に問題を抱えていたから。ボールを保持しても、前線に人数をかけられずに後方で回すだけ