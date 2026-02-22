「猫を飼っていないと入居できないマンション」など、猫との共生に特化した家づくりをしているハウジングブランド「ねこ大家」（株式会社ねこ家／大阪市東淀川区）が注目を集めています。きっかけは、ひょんな出来事から始まった保護猫活動でした。猫の命を救うために、不動産や建築では何ができるのか。実際にモデルルームを見学しながら、代表取締役の池田建学（いけだ・たてひさ）さんにお話を伺いました。不動産と建築の力で、