Image: Google 「Gemini安定」が続くのかもしれない。2026年2月20日（日本時間）、Googleが新しいAIモデル「Gemini 3.1 Pro」をリリースしました。本日からGeminiアプリやNotebookLMで順次、利用可能になっていきます。目玉はもう、ベンチマークスコアと評価の高さ。これに尽きます。 Googleが公開しているGemini 3.1 Proと主要AIモデルのベンチマー