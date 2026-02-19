「東京ばな奈ワールド」のスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から、2026年2月27日（金）「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶（ピカチュウ＆イーブイ）」が登場する。＞＞＞ピカチュウとイーブイのスペシャル缶をチェック！（写真12点）SNSで「かわいすぎる」と大人気の「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」。お菓子も、パッケージも、ポケモンづくし。そんなピカチュウとイ