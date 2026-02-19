熊本市動植物園のアイドルとして多くの人に愛されてきたレッサーパンダの杏香は、熊本で生まれて2年半あまり。杏香が来月、愛知へ引っ越すことになりました。笹や大好物のリンゴを頬張るレッサーパンダの杏香。熊本市動植物園でこの姿を見ることができるのもあと1か月あまりです。 杏香はお母さんのシンファとお父さんのかぼすの間で初めて繁殖に成功し、2023年6月に誕生。生まれたときは140グラムでした。熊本市動