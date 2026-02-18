au向け販売施策「スマホトクするプログラム＋」が提供開始！スマホトクするプログラムはauでは終了にKDDIおよび沖縄セルラー電話は18日、携帯電話サービス「au」においてスマートフォン（スマホ）をお得に購入できる新たな販売施策「スマホトクするプログラム＋」の提供を2026年2月26日（木）から開始すると発表しています。なお、スマホトクするプログラム＋の開始に伴い、2026年2月25日（水）をもってauにおける既存の「スマホト