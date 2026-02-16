盗難トラックで当て逃げを繰り返したか 米国籍の男「幻覚を見ていた」FNNプライムオンライン

盗難トラックで当て逃げを繰り返したか 米国籍の男「幻覚を見ていた」

ざっくり言うと

  • 東京都で14日、盗難トラックが当て逃げを繰り返した事件で米国籍の男を逮捕
  • 文京区で車と衝突した後、台東区や江東区などでも次々車に当て逃げしたそう
  • 男は「私は車をぶつけましたが幻覚を見ていました」と容疑を否認している
