日本時間１５日未明に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ男子ラージヒルで二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。昨季まではエース小林陵侑（チームＲＯＹ）の陰に隠れていた２４歳は今季一気に開花、初出場の五輪で３個目のメダルを獲得した。（デジタル編集部）今季ワールドカップで２勝を挙げるなど安定した活躍をしていた二階堂。１回目にヒルサイズ（１４１メートル）に迫る１４０メートルの