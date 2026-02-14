「嵐」の櫻井翔がイタリア・ミラノで思わずがっくりした出来事を明かした。櫻井は１４日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）にミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが行われた直後の会場から中継生出演。カザフスタンのミハイル・シャイドロフがＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、ＳＰ９位の佐藤駿（エ