記事のポイント消費者は健康を数値管理し、効能主張を厳しく見極め、ブランド対応も求めている2026年はロンジェビティ（健康寿命）が伸長し、食を薬と捉える考え方へ消費支出が移行する見込み健康データが爆発的に増える一方で統合が欠け、小売や医療の現場で新たな課題が生まれているオーラリング（Oura ring）などの新たなウェアラブルテックの台頭や、バイオハッキングなど新興トレンドの広がりにより、多くの消費者が健康やウ