『ドロヘドロ Season2』の配信が、2026年4月1日（水）より、毎秋水曜日の23：00に決定。新キービジュアルが公開。キャストコメントも到着した。＞＞＞新キービジュアルやキャラクターとキャストをチェック！（写真16点）2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた