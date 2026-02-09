初公開された2026年型のホンダPU、RA626Hの前でホンダ・レーシングの角田哲史LPL（左）と撮影に臨む光一。「今年のホンダは、天才デザイナーのエイドリアン・ニューウェイ、フェルナンド・アロンソ選手と共に戦います。ファンとしては期待しかない」と熱く語るマシンのレギュレーションが大きく変わる2026年のF1はパワーユニット（PU）が勝負の鍵を握るといわれている。5年ぶりにワークス復帰を果たすホンダの仕上がりは？堂本光