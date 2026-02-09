Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¥Û¥ó¥ÀPU³«È¯¥È¥Ã¥×¡¦³ÑÅÄÅ¯»ËLPL¤òÄ¾·â¡ª¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹Éüµ¢¡ÚF1³«ËëÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Û
½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿2026Ç¯·¿¤Î¥Û¥ó¥ÀPU¡¢RA626H¤ÎÁ°¤Ç¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Î³ÑÅÄÅ¯»ËLPL¡Êº¸¡Ë¤È»£±Æ¤ËÎ×¤à¸÷°ì¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢Å·ºÍ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½Áª¼ê¤È¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë
¥Þ¥·¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë2026Ç¯¤ÎF1¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤¬¾¡Éé¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ï¡¼¥¯¥¹Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥Û¥ó¥À¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡©¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¥Û¥ó¥À¤ÎPU³«È¯¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¦³ÑÅÄÅ¯»Ë»á¤Ë¥º¥Ð¥êÊ¹¤¤¤¿!!
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHonda¤Î»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤ÈÆ²ËÜ¸÷°ì¡ÚPU¤Î¿®ÍêÀ¤Ï9³ä¤Þ¤Ç¤¤¿¡Û
Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê°Ê²¼¡¢Æ²ËÜ¡Ë¡¡º£Ç¯¤ÏF1¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤ÎÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏÈæÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤¬5³ä¤º¤Ä¤ÎÈæÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÎÌ¤Ï120kW¤«¤é350kW¤Ø¤ÈÌó3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«È¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÑÅÄÅ¯»Ë¡Ê°Ê²¼¡¢³ÑÅÄ¡Ë¡¡¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¤¬350kW¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï³«È¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤¤¤¯¤Û¤É½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë100¡ó»ýÂ³²ÄÇ½Ç³ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡ËÍ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
³ÑÅÄ¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¥Æ¥¹¥È¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¡öÂÐÃÌ¤Ï1·î20Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò¤ä¤ë¡¢¤È¤·¤«º£¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â³«ËëÀï¤ò¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤¢¤ì¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é³«ËëÀï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬F1¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÂé¤À¤¤¸ï¤´Ì£¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎF1¤ÏÀÜÀï¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
³ÑÅÄ¡¡º£Ç¯¤ÎPU¤Ï»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼´Ö¤Çº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢PU¤Ï´ÊÃ±¤Ëºî¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÈÔ²ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÂÎ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤ÏÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡ËÍ¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ï¡Ö²¿¡ó¤°¤é¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç½éÆü¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤ÎPU¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
³ÑÅÄ¡¡¤¦¡¼¤ó......Åú¤¨¤Ë¤¯¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢PU¤Î¿®ÍêÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ï9³ä¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡¤½¤Î¿ô»ú¤òÊ¹¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î20Æü¡£¡ÖPU¤Î»Å¾å¤¬¤ê¾õ¶·¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¸÷°ì¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¿®ÍêÀ¤Ï9³ä¤Þ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë³ÑÅÄLPL¡£¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸÷°ì¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿
³ÑÅÄ¡¡2·î¤ËÆþ¤ë¤È¼Â¼Ö¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏPU¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¤ËºÜ¤»¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¼ÖÂÎÂ¦¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê......¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¡¢»ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤ÏÌÏµ¼¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Úº£Ç¯¤ÎF1¤Ï¡ÖºÇÅ¬²½¡×¤¬¸°¡Û
Æ²ËÜ¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿®ÍêÀ¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
³ÑÅÄ¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢ÀÇ½¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë³«È¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢PU¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¸·³Ê¤Ê¥³¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ê³«È¯Í½»»À©¸Â¡Ë¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¼Â¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ºÇ¤â¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢PU³«È¯Èñ¤Î¾å¸Â¤ÏÇ¯´ÖÌó1²¯3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó200²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤Ï¿·¤·¤¤³«È¯¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
³ÑÅÄ¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤ÄÉ¤¤±Û¤»¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âº£Ç¯¤«¤é¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¥¹¥È¥Ù¥ó¥Á¡ÊPU¤Î¥Æ¥¹¥ÈÁõÃÖ¡Ë¤Ï6Âæ¤«¤é3Âæ¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È²¿¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸¤¯³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥Í¥¸°ìËÜ¤Î¥³¥¹¥È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
³ÑÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉôÉÊ¤òºî¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤À¤È³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ì¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ©¸Â¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÆñ°×ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡º£Ç¯¤ÎF1¤Ï¡ÖºÇÅ¬²½¡×¤¬¸°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎF1¤ÏºÇÅ¬²½¤¬¸°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸÷°ì¡£³ÑÅÄLPL¤ËÊ¹¤¤¿¤¤ÏÃ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
³ÑÅÄ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿¿®ÍêÀ¤ÎÏÃ¤â°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿®ÍêÀ¤¬Äã¤¤¤È¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÉôÉÊ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È³«È¯Èñ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ç¤âF1¤Ï¿®ÍêÀ¤Ð¤«¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢Â®¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¢¥í¥ó¥½Áª¼ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Û
Æ²ËÜ¡¡³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç2015Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âè4´ü¤Î¤È¤¤Ï¶ì¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
³ÑÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ²ËÜ¡¡º£Ç¯¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Ç¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏÈà¤È¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
³ÑÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£PU¤Î³«È¯¤Ï¾ï¤Ë¶ìÆñ¤¬È¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢¥¢¥í¥ó¥½Áª¼ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊPU¤ò»Å¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤¬±é½Ð¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡ËÜÅö¤Ë¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬F1¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÂè5´ü³èÆ°¤¬¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÑÅÄ¡¡¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈPU¤ò»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¿·¤¿¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë³ÑÅÄLPL
Æ²ËÜ¡¡ÂçÊÑ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³ÑÅÄ¡¡³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆF1¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³«È¯¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ²ËÜ¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æº£Ç¯¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
2026Ç¯·¿¥Þ¥·¥ó¤ÎÁ°¤ÇHonda¤Î»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤È»£±Æ¤ËÎ×¤à¡£»°Éô¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎPU¤òºî¤ê¡¢F1¤ÎÄºÅÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÏî´Æà±û¡ÊCreative GUILD¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÂçÊ¿¿¿µ±¡¡°áÁõ¶¨ÎÏ¡¿tk.TAKEO KIKUCHI¡¡THE BOLDMAN¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ó¥¢
¡ü³ÑÅÄÅ¯»Ë¡Ê¤«¤¯¤À¡¦¤Æ¤Ä¤·¡Ë¡¡
¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°LPL¡Ê¥é¡¼¥¸¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡£¥Û¥ó¥ÀÆþ¼Ò¤Ï1989Ç¯¡£½éÂåNSX¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÀß·×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢97Ç¯¤«¤éF1¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀß·×¤òÃ´Åö¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÂè3´ü¤ÈÂè4´ü¤ÎF1³èÆ°¤Ë»²²è¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯ÁíÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¡£2026Ç¯¤ÎPU³«È¯¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡üÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê¤É¤¦¤â¤È¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë¡¡
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢ÃæÅè¸ç»á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1987Ç¯º¢¤«¤éF1¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡£¸ø¼°Instagram¡Úkoichi.domoto_kd_51¡Û
¹½À®¡¿Àî¸¶ÅÄ ¹ä¡¡»£±Æ¡¿Èõ¸ý ÎÃ