【女子旅プレス＝2026/02/08】グランドプリンスホテル大阪ベイでは、ブッフェレストラン「The Cafe」（1階）にて、2026年3月2日（月）〜5月31日（日）までの約3か月間限定で「桜・グランピングブッフェ」を開催する。【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリトリート旅◆花見×キャンプの限定ブッフェ同ブッフェは、桜のディスプレイに囲まれた陽が差し込む開放的な空