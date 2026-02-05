2026年2月4日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は、今月に公開される映画「教場 Requiem」のイベントが東京・六本木で行われたことを報じた。映画は木村拓哉さん演じる警察学校の教官、風間公親を中心に、訓練生のさまざまな葛藤や苦悩を描き出す内容である。インタビューは中断せざるをないほどの騒ぎイベントには生徒役を務めるメンバーも登場した。映画は警察学校を無事に卒業できるかが見所の一つになっている