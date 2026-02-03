県産ブランドの「おおいた和牛」を使った調理実習が3日大分市の高校で行われ、ブロック肉の切り方などを学びました。 【写真を見る】最高級「おおいた和牛」の魅力を学ぶ高校生がプロ直伝、ブロック肉の調理実習 この授業は、県産食材を身近に感じてもらおうと、楊志館高校調理科の2年生を対象に実施されました。焼肉店の関係者が講師となり、肉の繊維に対して垂直に切ることなどプロならではの技術を指導しました。 教材とし