ILLIT（アイリット）がTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の主題歌アーティストに起用され、注目を集めている。本日（2月2日）、ILLITが2026年4月より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌を担当することが発表された。【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作「魔法少女シ