第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨春Ｖの横浜（神奈川）も滑り込みで選出され、２０１７、１８年の大阪桐蔭以来、史上４校目の春連覇へ突き進む。昨秋の神奈川県大会決勝では法政二に１２―０と圧勝。神奈川１位として臨んだ関東大会（山梨）だったが、１回戦の高崎商大付戦は５―４で白星発進したものの、準々決勝で専大