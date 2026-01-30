北安曇郡小谷村のスキー場で30日、リフトに乗っていた20代の女性が宙づりになる事故がありました。女性は搬送時心肺停止の状態だったということです。事故があったのは北安曇郡小谷村にあるスキー場つがいけマウンテンリゾートです。30日午前9時過ぎスキー場の関係者から「客がリフトから降りることができず宙づりになっている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと第2ペアリフト終点停留所