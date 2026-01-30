北海道せたな町鵜泊漁港を出港した４人乗りの漁船「第２８八重丸」（４・９トン）が行方不明になった事故で、函館海上保安部は３０日、漁船に乗っていた同町の沢谷大史さん（４８）の遺体を発見したと発表した。海保は巡視船２隻、航空機２機などで残る３人の捜索を続けている。海保によると、沢谷さんは３０日午前７時５０分頃、漁港の太櫓地区の消波ブロック付近で見つかった。漁船はヒラメ漁のため、２９日午前７時３０分