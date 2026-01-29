アメリカのIT大手アマゾンは28日、管理部門を中心に約1万6000人の削減を行うと発表しました。人員削減の規模は、累計で3万人になります。アマゾンは28日、2025年10月に打ち出した構造改革の一環として、約1万6000人の人員削減を行うと発表しました。官僚的な組織体制の見直しや、採算が合わない事業の整理を進めるもので、2025年10月の約1万4000人とあわせて、人員削減の規模は約3万人になっています。アマゾンはまた、実店舗型の