「被告人は請託と結びついた高価なぜいたく品を拒むことができず、自身の身を飾ることに汲々とした。『倹而不陋 華而不侈（倹素であってもみすぼらしくなく、華やかであっても贅沢ではない）』という言葉のように、あえて高価な財物を身にまとわなくとも品位は維持できるものだ」−−。28日、ソウル瑞草区（ソチョグ）のソウル中央地方法院（地裁）311号法廷で、裁判長である禹仁成（ウ・インソン）部長判事が金建希（キム・ゴンヒ