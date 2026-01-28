広島は２８日、所属選手の羽月隆太郎容疑者（２５）が医薬品医療機器法違反（指定薬物使用）の疑いで逮捕されたことを受け、全面的に謝罪した。羽月容疑者は指定薬物のエトミデートを摂取したとして２７日に逮捕。本人は「使った覚えはありません」と容疑を否認しているが、尿検査で薬物の陽性反応が出ており、慎重に捜査が進められている。日本球界では２月１日の春季キャンプインが「正月」と言われる。球春到来を目前にし