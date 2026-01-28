女子高生の娘が友人を招いて自宅で勉強合宿を行ったところ、友人のひとりが持参した手土産が「野菜」だった―。そんな家庭でのエピソードがThreadsに投稿され、JKにしては“渋すぎる差し入れ”のチョイスに驚きと称賛の声が集まりました。投稿したのは、子どもたちや猫との暮らしをSNSで発信している雪枝さん（@yukie.tama）。娘さんの友人のひとりがリュックから取り出したという立派なキャベツや泥付きのネギ、大根など数々の野