2児のママであり、第3子を妊娠中のタレント・鈴木あきえが、MCの藤本美貴と横澤夏子が送る『夫が寝たあとに』に出演。収録中に大粒の涙を流す一幕があった。【映像】鈴木あきえ、2人の子供との家族写真『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月27日放送回では、出産を目前に控えた鈴木をゲストに迎え、「頑張るママの応援歌SP」と題した企画