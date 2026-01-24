水炊きは、鶏の旨みをじんわり味わえる、体にやさしい定番鍋ですね。シンプルだからこそ素材の良さが引き立ち、野菜もたっぷり食べられるのが魅力です。寒い日はもちろん、疲れた日にもほっとする味わい。今回は、毎日の食卓で活躍する水炊きの人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】塩麹でコク旨！失敗なしのかんたん水炊き鶏肉を塩麹に漬けるだけで、驚くほどしっとり柔らかに仕上がる王道レシピです。だ