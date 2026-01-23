·àÃÄ»Íµ¨¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÄê¤Î»öÍ³¤Ç´Ñ·à¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊä½þ¤¹¤ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ28Æü¤«¤é¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×ÊÝ¸±ÎÁÎã¤äÊä½þÂÐ¾Ý¤Ê¤É¡ÖÅö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î³«»ÏÆü¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤ËÈ¼¤¦¡ÖÆÃÊÌ²ÃÆþ´ü´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë