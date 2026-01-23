東京・御茶ノ水駅近くの聖橋とそっくりの景色がオーストリアのウィーンにもあるとして、Xで話題になっている。話題になっているのは、オーストリアの大使館観光部が2026年1月22日、Xで「御茶ノ水のウィーンに来ました」と題して公開した、御茶ノ水駅近くで撮影された短い動画だ。「御茶ノ水のウィーンに来ました」動画には、神田川の上に架けられている「聖橋」の下にある松住町架道橋を、鮮やかな赤色の東京メトロ丸ノ内線の電車