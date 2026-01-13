¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤È¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¤«¤é¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸­¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊ¸¸À¤ÎÂçÈ¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[2601.02671] Extracting books from production language modelshttps://arxiv.org/abs/2601.02671Researchers extract up to 96% of Harry Potter word-for-word from leading AI modelshttps://the-decoder.com/researchers-extract-up-