JR東日本は、14日に強風と大雪が見込まれるとして、羽越本線の運行計画を発表した。 それによると、羽越本線の酒田～吹浦駅間で始発から12時半ごろまで折り返し運転を行うほか、吹浦～新屋駅間では始発から12時半ごろまで運転を取りやめ、新屋～秋田駅間では一部列車を運休するという。 「特急いなほ」については、1号と8号は酒田～秋田駅間で区間運休するとした。 なお、今後の天候次第では変更もある