「BELIEF IS ENGINE」クラブの原動力がコンセプトに横浜F・マリノスは1月10日、2026年シーズンの明治安田J1百年構想リーグで着用する新ユニフォームのデザインを発表した。発表直後から「凝ったデザイン」「海外っぽい」などの声が上がり、注目を集めている。1stユニフォームのテーマは「BELIEF IS ENGINE - 信念は原動力」。クラブとともに困難なシーズンを乗り越えてきた人々の想いを、チームを前進させるエンジンに見立てた