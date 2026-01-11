東京・大田区で会社社長の男性が殺害された事件で、逮捕された部下の男が、「殺虫剤を吹きかけ、ひるんだところを刺した」などと話していたことが分かりました。山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、大田区のマンションで、勤務する会社の社長、河嶋明宏さん（44）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。その後の取材で、山中容疑者が任意の事情聴取の際、「殺虫剤を河嶋さんに向けて噴射し、ひるんだところを刺した」