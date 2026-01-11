恋の予感は突然やってきます。いつなんどき、どんな瞬間に胸がときめくのか、本人にもわからないものです。では女性は、どんな瞬間に男性を恋愛対象として見始めるのでしょうか？オトメスゴレンの女性読者にアンケート調査をしてみました。【１】帰宅後に思い出すのが、彼のことばかりだったとき「みんなで遊んだ日の日記を読み返してみると彼のことばかり書いてあって、好きなのかもと思った」（２０代女性）など、家に帰ってか