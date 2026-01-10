タレント小島瑠璃子（32）が10日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。番組名物のサウナトークで現在について語った。MCのサバンナ高橋茂雄から「東京に住んでる？」と聞かれ、小島は「個人事務所になったんですけど借りて。千葉の実家と東京の事務所を行ったり来たり」と明かした。現在のマネジャーは「幼なじみに脱サラしてもらいました。プロポーズしに行きました」と語り「去年の2月